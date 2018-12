▶️ Paillotes de l'Hermitage : L’Etat envoie les bulldozers

Les bulldozers pouvaient entrer en scène dès le 14 décembre. C’est finalement ce mardi 18 que les entreprises de BTP sont passées à l’action. Sous le godet des tractopelles, les structures de plage Le K'Banon et Locaplage situées sur le bord de mer de l’Hermitage sont laminées.



Sur place pour superviser l’opération, le sous-préfet de Saint-Paul se félicite : "une façon de montrer que c'est l’état de droit qui prévaut en ces temps troubles pour la population", affirme Olivier Tainturier.



Le coût de l’opération n’a pas été rendu public par le biais de la mise en concurrence d’un marché public, pour la simple et bonne raison que l’effet de surprise devait jouer à plein et ainsi éviter que les gérants et leur personnel ne décident de se retrancher, éventuellement, dans leurs locaux en guise d'ultime protestation.



Les gérants devront payer la note



Autres contraintes majeures auxquelles ont dû faire face les pouvoirs publics : la trêve du BTP et les fêtes sous les filaos dans quelques jours. La fenêtre de tir était restreinte, reconnaît le représentant de l’Etat dans l’arrondissement ouest. Il fallait agir vite pour "permettre une remise en son état premier de la plage". Un gigantesque aimant doit même ratisser le sable une fois le gros oeuvre démoli. Il doit pouvoir récupérer tous les clous qui pourraient avoir été dispersés lors de l’opération de destruction.



L’autre écueil aura été de parvenir à contacter les gérants des deux structures visées aujourd’hui. L’autorité préfectorale affirme qu’elle a eu le plus grand mal à faire parvenir la notification de démolition aux deux gérants qui devront donc s’acquitter de la note de la démolition.



Sur des images de Bérénice Alaterre