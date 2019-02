▶️ Observatoire des prix : 50 Réunionnais tirés au sort

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, dans son discours du 30 novembre 2018 aux citoyennes et citoyens réunionnais, a pris plusieurs engagements en faveur du pouvoir d’achat et à la place plus grande des citoyens dans la conception des politiques de maîtrise des prix.



Elle a ainsi proposé que l’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion associe à ses travaux un panel de 50 Réunionnais tirés au sort parmi ceux qui se seront portés candidats au terme d’une campagne de mobilisation initiée par l’État.



Le Préfet de la Réunion a lancé un appel à candidature pour désigner les 50 membres associés aux travaux de l'OPMR.



Le tirage se définit de la manière suivante :



- 48 membres à raison de 2 personnes, avec une parité femme–homme, pour chacune des 24 communes de l’île, par tirage au sort parmi les candidats de chacune de ces communes.



- 2 membres, avec une parité femme–homme, par tirage au sort parmi l’ensemble des candidatures.



Entre le 1er et le 15 février, 1619 candidatures ont été présentées. Elles se repartissent entre 686 femmes et 933 hommes.



Le tirage au sort a lieu depuis 11h30 à la préfecture de la Réunion.