▶️ Nuit des soldes: L'inquiétude des commerçants

Ce samedi au centre-ville de Saint-Denis se tiendra la traditionnelle "Nuit des Soldes", un évènement censé donner le top départ des 6 semaines de soldes qui suivront. Jusqu’à présent, c’est l’association des commerçants qui prenait en charge la promotion et la communication de cet événement crucial pour les ventes. C’est d’ailleurs l’AGCV (Association de gestion du centre-ville) qui avait créé l’événement, à travers Carré’O.



La mairie de Saint-Denis prend la main



"Cette année, pour la première fois ce n’est pas nous qui l’organisons mais la mairie", explique Sophie Repiquet, anciennement en charge de l’association. En effet, changement de cap cette année pour l’association des commerçants de Saint-Denis Carré’O.



"Notre association a dû mettre la clé sous la porte. La mairie de Saint-Denis a souhaité couper les subventions en début d’année. À la place et à notre demande, ils ont installé un comité consultatif ", précise la commerçante.



"Nous n’avons eu aucune directive. L’information qui nous a confirmé que la nuit des soldes se tiendrait bien ne nous a été communiquée que la semaine dernière" déplore Sophie Repiquet.



Une communication tardive et à moindre coût



Il est vrai que jusqu’à présent, il était difficile de passer à côté de l’évènement. L’association, très active sur les réseaux sociaux préparait la Nuit des Soldes bien en amont. "Nous avions mis en place une campagne de communication sur les réseaux sociaux, une campagne radio relativement longue et sur toutes les ondes locales. Nous avions aussi mis en place de l’affichage partout dans la ville, avec un système de ballons lumineux posés le samedi soir pour que les gens remarquent l’évènement", se souvient la commerçante.



Cette année, la mairie a donc opté pour une stratégie différente. "Il y a deux 4x3, des affiches vitrine qui nous ont été distribuées hier, mercredi et de la publicité radio de manière restreinte" déplore Sophie Repiquet.



De quoi provoquer l’inquiétude de la commerçante. "On espère que l’on aura le même engouement que pour les éditions précédentes. Nous sommes la première ville commerciale de La Réunion, il faut que l’on garde l’aura que l’on a toujours eu sur cet événement là" conclut Sophie Repiquet.