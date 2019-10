La grande Une ▶️ Nuit de tensions au Chaudron





Sur des images de Marine Abat Le Chaudron répond à la Rivière des Galets. Les forces de l'ordre sont engagées ce jeudi soir dans le quartier de Saint-Denis. Des feux de poubelles témoignent de cette situation tendue, c'est notamment le cas vers le mail du Chaudron et du Score.Sur place, pas d'affrontements depuis quelques minutes mais les hommes de la compagnie départementale d'intervention progressent sur la rue Roger Payet pour éventuellement permettre un peu plus tard l'intervention des sapeurs pompiers.Les automobilistes sont priés d'éviter les rues où des poubelles et des palettes servent de combustible. La rue Roger Payet traverse le quartier et c'est sur cette rue qu'avaient été installés des ralentisseurs anti-rodéo l'an dernier.Des commerces ont subi des tentatives de pillage, d'autres dégradés











