▶️ "Nouvelle Réunion": Des candidats sans étiquette unis pour rassembler les Réunionnais

Plusieurs Réunionnais ont souhaité se rassembler pour créer une organisation nouvelle dans le but de renouveler la classe politique. Cette organisation, appelée "Nouvelle Réunion", se base sur une charte de valeurs. Ils prônent ainsi "plus de rigueur, plus de compétence, plus d'honnêteté, plus de sincérité, plus de transparence".



Ils sont aujourd'hui 7 candidats officiels, bientôt 10 et espèrent atteindre les 15 d'ici quelques semaines. Tous sans étiquette, ils précisent que "ce n'est pas une vengeance contre tel ou tel candidat, mais bien une volonté de propositions nouvelles et solides". Issus donc de toute tendance, ils ont pour unique but de "rassembler les Réunionnais et leur montrer qu'ils ont compris leurs attentes". Ils pensent que les municipales sont un "bon tremplin pour se faire entendre", ils verront par la suite s'ils évoluent en parti politique ou non.



La plupart des têtes de liste candidatent pour la première fois aux municipales. Hormis Philippe Fontaine, un gérant d'auto-école de 61 ans, qui avait déjà été candidat en 2014 à Trois-Bassins. Ils ont tous été sélectionnés avec soin, vérifiant que chacun respecte les valeurs de la charte. Celle-ci exige notamment à ce que chaque tête de liste, et leurs candidats aient un casier judiciaire vide.



Chaque candidat représente une commune. Par ce biais, "Nouvelle Réunion" entend bien s'implanter sur l'ensemble de l'île. Chacun mène sa campagne à sa guise dans sa commune, avec pour seule obligation: respecter les valeurs de la charte. Il en va de même pour chaque candidat inscrit sur les listes de chaque tête de liste.

Eric Beeharryn entrepreneur e-commerce de 37 ans, est le pour-parler de "Nouvelle Réunion" et se présente pour la commune de Saint-Denis. Il fait notamment suite au mouvement des gilets jaunes où "La Réunion était à deux doigts d'exploser. (...) Saint-Denis est en train de mourir, il faut lui redonner vie", déclare-t-il. Pour ça, il propose notamment la gratuité des transports publics, et la mise en place de transports de nuit.



Mais tous se rejoignent sur les mêmes grandes lignes pour leurs communes. Ils s'accordent sur le fait que "Nouvelle Réunion" est une force pour répondre aux attentes des Réunionnais. Ils souhaitent "redynamiser leur centre-ville, offrir une vraie vie de quartier avec des infrastructures dignes de ce nom". Les projets mis en place permettraient de créer des emplois et par conséquent rendre le pouvoir d'achat aux Réunionnais. Ils souhaitent reconstruire un véritable tissu économique et social pour leurs habitants.



Parmi les autres têtes de liste, on retrouve Frédéric Agathe, sapeur-pompier de 45 ans, qui se présente pour la commune de l'Etang Salé. Josette Vee, 62 ans, directrice d'école à la retraite, représente la commune de Saint-André. Sainte-Rose est quant à elle représentée par Françoise Dennemont, une restauratrice de 57 ans. Thierry Araye, responsable de la programmation de Télé Kréol de 55 ans, souhaite reprendre la commune de Saint-Paul en main. Pour finir, c'est la Plaine-des-Palmistes qui est représenté par le paysagiste de 56 ans Didier Deurweilher.







