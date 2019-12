▶️ Nouveau revers pour Thierry Robert

Thierry Robert reste inéligible. "Le conseil d'état refuse d'analyser mon recours et me demande de revenir vers eux en Mars 2020 lors du dépôt de ma candidature. J'espère qu'enfin, tous, vous comprenez ce qui se passe!!!" écrit Thierry Robert ce vendredi.Le Conseil d'État "a refusé de caler une audience", selon l'ancien maire de Saint-Leu qui voit ainsi s'éloigner un peu plus la possibilité de se présenter aux municipales de 2020 . "Le Conseil d'Etat voyant qu'il sera obligé de contredire le Conseil constitutionnel si on va au fond des choses (...) a préféré balayer d'un revers de main la demande qu'on a formulée", avance l'ancien député-maire.Thierry Robert demandait une audience au Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre émise par le tribunal administratif qui rejetait sa demande d'autorisation de dépôt de candidature.Pour rappel, le 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel prononçait l’inéligibilité du député Thierry Robert pour une durée de 3 ans. Pour ses conseils, Me Olivier Guérin-Garnier et Me Mathieu Croizet du barreau de Paris, "l’inéligibilité de leur client n’aurait jamais dû intervenir et de nouvelles élections partielles n’auraient donc jamais dû être organisées." Ses avocats avaient ainsi entrepris de démontrer l’illégalité de la décision prise en 2018