A la Une . ▶️ Noël : Ils n'oublient pas les marins de passage au Port Réunion Chaque année depuis 16 ans, à Noël, l'association "Les amis des marins" distribue des cadeaux aux marins de passage sur notre île.

Il flottait un air de fête et de partage ce matin sur le Port Est : des bénévoles tout de rouge vêtus s'affairaient sur les quais, les bras chargés de cadeaux et de letchis pour des marins venus de loin.



Alain Djeutang, comme chaque année depuis qu'il est président de l'association "Les amis des marins", organise une distribution de petits cadeaux, afin que les marins de passage aient aussi un Noël. "Ces hommes sont loin de leurs familles, pendant des mois, nous leur apportons l'esprit de Noël, qui est celui de la célébration de la naissance du Christ, et donc un instant de partage", dit le fervent chrétien.



Cette distribution de présents, récoltés par le Secours catholique et auprès d'entreprises réunionnaises, se fait du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Chaque jour de cette semaine, les bénévoles, marins ou volontaires du service civique, feront le tour des bateaux à quai. Ce seront environ 500 cadeaux qui apporteront un peu de joie et d'humanité à ces hommes à la vie rude.



Des équipages originaires d'Inde, du Bangladesh, des Philippines, du Sri-Lanka, mais aussi de Russie et d'Ukraine



Les équipages des deux bateaux visités ce matin viennent d'Inde, du Bangladesh, des Philippines, du Sri-Lanka, mais aussi de Russie et d'Ukraine. Des hommes qui partent en mer durant des mois, pour des salaires minimes. Alain Djeutang a rappelé dans une allocution sur un imposant bateau chargé de véhicules, que La Réunion est dépendante des navires et de leurs cargaisons, et que rendre hommage aux marins à Noël est aussi une manière de les remercier de leur travail.



Richard, l'un des 23 marins du bateau "Thermopylae", transportant 700 véhicules, vient des Philippines. Visiblement très ému de cette attention, les yeux embués de larmes, il remercie les bénévoles: "I'm so happy You came! Christmas is love and Jesus, We're alone, long way from our family. Merry Christmas, god bless You all!". Son navire, arrivé hier de Dubaï, repart cet après-midi pour l'Australie, il est heureux de voir des gens; Les escales courtes et le dur labeur ne lui en donnent guère l'occasion.



Sur un second bateau, immense porte-containers, les bénévoles ont entonné un "Merry Christmas" repris par les marins, tout sourire. Un interlude apprécié par Oleksandr, marin ukrainien, qui, les larmes aux yeux, nous propose de trinquer d'un jus de fruit, ravi d'échanger des mots et des sourires: "It's so good to see so many people, thank you for coming, Merry Christmas!"







