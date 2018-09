Santé ▶️ Nicole Dambreville présente l'ODHIRATHON







L’ODHIRATHON est un évènement réunionnais, initié par le fond de dotation Philancia pour soutenir la recherche afin d’apporter des solutions sur les pathologies ODHIR : Obésité, Diabète, Hypertension, Insuffisance Rénale.



Quatre jours de mobilisation, par le biais de cette association caritative l’ODHIRATHON, pour sensibiliser la population et lever des fonds au profit de la connaissance et recherche scientifique pour apporter et trouver des solutions à ces pathologies chroniques et invalidantes qui touchent 1 Réunionnais sur 5.



Lors de la première édition de l’ODHIRATHON en 2017, plus de 100 000 euros de fonds ont été récoltés. Pour ce faire, des ateliers de nutrition et de donation sont mis en place jusqu’au 9 septembre dans les magasins E.Leclerc partenaire de l’ODHIRATHON.



L’ODHIRATHON soutien deux projets de recherche qui ont été soumis et retenus suite à un Appel d’Offre à Projet de Recherche.



Un des projet de recherche soutenu par le Docteur Nicolas CORNIERE, néphrologue au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) porte sur une recherche de facteurs environnementaux et génétiques à l’origine de la lithiase rénale afin d’apporter un état d’avancement sur l’insuffisance rénale.



Le projet de recherche porté par le Docteur Jean Loups BASCANDS, directeur de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) est ciblé sur la néphropathie diabétique, le sujet de la recherche est ciblé sur les anti-inflammatoires et anti-oxydants extraits riches en polyphénol provenant des molécules issues de la biodiversité végétale réunionnaise (agriculture lontan comme le bois d’osto).



Le village de l’ODHIRATHON va se dérouler le dimanche 9 septembre de 9h à 17h au front de mer de Saint Leu. Ce village met en place divers ateliers ouverts à tout public, ses intentions sont de sensibiliser la population réunionnaise aux pathologies ODHIR afin de pouvoir les dépister rapidement et de continuer les dons qui permettent à la recherche de trouver des solutions pour la population.



Le village ODHIRATHON vous propose un relais de la danse avec 10 associations de danseurs sur scène et pleins d’autres découvertes avec des structures gonflables. Les entrées sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans, pour l’accès au village un Tee Shirt ODHIRATHON de 5 euros pour la recherche vous permettra l’entrée aux divers ateliers du village avec des ateliers bien-être, animation de yoga du rire et bien d’autres.



Toutes les informations sur le site www.odhirathon.com Elodie De Césare Lu 167 fois





