▶️ Nettoyée, la Rivière d’Abord de nouveau souillée

Pots de peinture, pneus, batterie, poussette, vieille marmite, déchets ménagers plus ou moins dissimulés dans la végétation en bordure de ravine. Le réflexe de jeter dans la nature a la dent dure malgré les messages de sensibilisation et le passage récent à la répression.Le triste constat a été effectué par l’infatigable chasseur de Band Cochons, Jacques Aulet, à la Rivière d’Abord au niveau du 12e KM au Tampon. "Cette rivière avait été nettoyée il y a quelques semaines un peu plus bas en limite du Tampon et Saint-Pierre au niveau de la Pointe dernièrement par les Gilets jaunes du rond-point des Azalés", rappelle-t-il, désolé d'y retrouver autant de déchets.