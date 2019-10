▶️ Nathalie Cutrone est la dernière concurrente à franchir la ligne de la Diagonale des fous

Le dernier coureur à avoir franchi la ligne d'arrivée à temps est une femme. Après trois nuits dehors et 66 heures sur les sentiers réunionnais, Nathalie Cutrone est arrivée au stade de la Redoute à tout juste 16 heures. Malgré quelques minutes hors délais, la traileuse a terminé la Diagonale des Fous. C'est la première femme depuis 10 ans qui finit le Grand Raid.



La Grenobloise a été accueillie par son mari Mathieu et Pierre son compagnon d'entraînement. Elle a couru pour son neveu atteint d'autisme et tous les autres enfants malades.



Partie à 22 heures ce jeudi de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, cette "folle" courageuse a dévalé les 166 km de course. Cette traileuse au mental d'acier n'a rien lâché et elle peut repartir fièrement avec son maillot de finisher de l'édition 2019 !