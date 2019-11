▶️ "Na Lamour" le nouveau titre de Manu Kdé

Après "Vive nout l’amour", "La Kaz Mémé", "Love à moin" ou encore éMi Vé"... Le chanteur Manu Kdé sort un nouveau clip : "Na lamour".



Une chanson hymne à l’amour avec des valeurs qui nous parlent à tous : l'amour, la famille, la tolérance... "C’est ça qui fait nout force, nout métissage et nout fierté d’être Kréol Réunionnais". Le tout rythmé sur un beau Séga dansant et authentique.



Ce titre est à retrouver sur la compil’ "Sort dovan" actuellement dans les bacs et déjà en rotation sur les ondes 974.