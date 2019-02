A la Une . ▶️ NRL : Région et Collectif contre la digue campent chacun sur leur position





Après avoir transmis un courrier au président de Région, dans lequel le Collectif demande à ce qu'une suite soit donnée suite à l'avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) concernant une demande d'expertise sur le dernier tronçon de la NRL entre la Grande Chaloupe et La Possession, considérés comme les 2,7km qui posent le plus de problèmes en termes d'environnement.



Le but de cette rencontre entre, d'un côté le collectif et de l'autre la Région et l'Etat, est de trouver une tierce expertise, condition sine qua non pour le collectif pour se prononcer favorablement - et uniquement - pour la digue, sans oublier la mise en place d'un comité de pilotage. A travers cette réunion préparatoire, le Collectif compte bien trouver un terrain d'entente avec la Région sur ce "COPIL".



Autre demande formulée par les opposants à la digue : plus de "transparence" et savoir comment sera géré le futur comité de pilotage.



Pour rappel, le CNPN avait déclaré que le dossier était incomplet et que certaines carrières (Bellevue, Bois-Blanc et les Lataniers) n'étaient pas inscrites au schéma départemental des carrières. De son côté, la DEAL avait déclaré que le dossier transmis par la Région "ne respectait pas l'environnement et les espèces protégées". Pour le collectif, "l'État n'a pas admis qu'il n'y avait pas de solution plus satisfaisante mais n'avait pas le choix".



"Humain et environnement méritent d'être mieux pris en compte"



Selon le timing prévu par la collectivité régionale, la mise en service de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) pourrait intervenir aux alentours de 2022-2023. Mais comme relevé par le collectif, pour la carrière des Lataniers, la Région parle de 2 ans et demi d'exploitation à partir de 2019, "donc 2022 ce n'est pas possible". De ce fait, le collectif veut demander l'avis des Réunionnais pour savoir ce qu'ils pensent être préférable.



De son coté, Didier Robert leur a répondu qu'un délai supplémentaire entraînerait mécaniquement un surcoût. Le président de Région se demande également si les Réunionnais seraient d'accord "pour payer plus", un surcoût "pas obligatoire" lui a répondu le collectif. "Humain et environnement méritent d'être mieux pris en compte à ce stade", clame le collectif. "Au détriment du financier", reprend Didier Robert.



