▶️ NRL: Didier Robert reçoit les transporteurs

Ce rendez-vous ce lundi après-midi était fortement attendu par les transporteurs, qui ont exprimé leur colère et leur inquiétude, la semaine dernière, face à l'éventuel arrêt du chantier de la NRL à cause du manque de ressources. En effet, le groupement SBTPC-GTOI-Vinci a annoncé le risque de suspension du chantier de la NRL à compter de mars 2020, pour une reprise possible début 2023.



Les transporteurs s'appuient de leur côté sur les



Alors que les premiers acteurs parlaient déjà de "solutions" de "dialogue", la Région avait également déclaré qu'elle continuerait de "tout mettre en oeuvre pour réaliser ce chantier dans les conditions initiales pour la sécurité des Réunionnais".



À la sortie de leur entrevue, les transporteurs estiment que cette réunion a été "très constructive". "Il nous a apporté beaucoup d'éclaircissement", a commenté Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR.



Les transporteurs réclamaient l'organisation d'une table ronde, demande accordée ce lundi. Une table ronde qui réunira Région, groupement NRL, "tous les acteurs de la route pour trouver une solution", précise Jean-Gaël Rivière. Une rallonge financière est notamment évoquée. Après avoir été reçus par le Président du Département et le Préfet de La Réunion, les transporteurs rencontrent le président de Région. Les transporteurs avaient par ailleurs déjà pu s'entretenir avec les deux-vice-présidents de la Région, Olivier Rivière et Dominique Fournel.



Didier Robert a tenu à "réaffirmer que nous mettrons tout en oeuvre pour mener à bien ce chantier dans les meilleures conditions possibles". Il entend par là "tenir les délais le plus possible" et terminer le chantier "dans un juste prix". "Il y a des matériaux qui pourraient éventuellement être utilisés. C'est de la responsabilité du groupement", indique-t-il. Charline Bakowski







