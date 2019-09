A la Une .. ▶️ Musée Stella Matutina: Une exposition d'exception sur le séga jusqu'en mars 2020





Cette exposition a pris naissance au sein du projet Phonothèque Historique de l’océan Indien et ses actions de valorisation, porté par le PRMA et sept partenaires des îles de l’océan Indien. Ce projet de collectage, sauvegarde et transmission du patrimoine musical de l’océan Indien est à la fois exceptionnel dans ses ambitions que dans les moyens dédiés par les partenaires financiers : Union Européenne, DAC de La Réunion, Région Réunion, Département de La Réunion et Sacem aux côtés du PRMA.



Si la plateforme numérique collaborative et interactive sera accessible seulement en 2020, nous pouvons, dès aujourd’hui, avoir un aperçu de notre immense patrimoine culturel à travers des archives musicales, valorisées ici au cœur d’une exposition dédiée au genre musical et chorégraphique le plus populaire de nos territoires.



L’exposition, accessible gratuitement, dans la salle Doorgha du Musée Stella Matutina comprend cinq espaces : COMPRENDRE ce qui fait la richesse et la singularité des ségas à travers l’Histoire, ECOUTER des ségas de tous les territoires de l’océan Indien, CHANTER du séga dans une cabine de karaoké, JOUER et DANSER le séga en montant sur scène.



C’est aussi une exposition interactive grâce à des tablettes tactiles offrant aux visiteurs vidéos, musiques ou articles de presse et grâce au Bao Pao, un instrument aux cordes laser accessible à tous pour s’essayer à la musique seul ou à plusieurs !



Enfin, de nombreux événements gratuits, ateliers d’écriture ou de danse, concerts, conférences et ateliers, jalonneront la durée de l’exposition.



Quelques dates à retenir :



• Tous les samedis à 10h & 14h, visites guidées gratuites

• Du 8 au 12 octobre de 9h30 à 17h30, journées récréatives autour du Séga et du Maloya

• Vendredi 18 octobre de 18h à 19h, conférence "La Réunion entre musiques communautaires et interculturelles" par Alexandrine Dijoux, docteure en Sciences de l’Education

• Vendredi 25 octobre de 17h à 20h, balade musicale dans l’exposition suivie du concert d’Ousanousava

• Vendredi 8 novembre, cinéma en plein-air

• Et bien d’autres encore … programme complet :

L'exposition événement du PRMA, à voir du 21 septembre 2019 au 22 mars 2020 au Musée Stella Matutina: L’exposition Tschiéga* ségas, musiques et danses de l’océan Indien, constitue un véritable événement pour la culture et le patrimoine réunionnais du 21 septembre 2019 au 22 mars 2020 au musée Stella Matutina.Cette exposition a pris naissance au sein du projet Phonothèque Historique de l’océan Indien et ses actions de valorisation, porté par le PRMA et sept partenaires des îles de l’océan Indien. Ce projet de collectage, sauvegarde et transmission du patrimoine musical de l’océan Indien est à la fois exceptionnel dans ses ambitions que dans les moyens dédiés par les partenaires financiers : Union Européenne, DAC de La Réunion, Région Réunion, Département de La Réunion et Sacem aux côtés du PRMA.Si la plateforme numérique collaborative et interactive sera accessible seulement en 2020, nous pouvons, dès aujourd’hui, avoir un aperçu de notre immense patrimoine culturel à travers des archives musicales, valorisées ici au cœur d’une exposition dédiée au genre musical et chorégraphique le plus populaire de nos territoires.L’exposition, accessible gratuitement, dans la salle Doorgha du Musée Stella Matutina comprend cinq espaces : COMPRENDRE ce qui fait la richesse et la singularité des ségas à travers l’Histoire, ECOUTER des ségas de tous les territoires de l’océan Indien, CHANTER du séga dans une cabine de karaoké, JOUER et DANSER le séga en montant sur scène.C’est aussi une exposition interactive grâce à des tablettes tactiles offrant aux visiteurs vidéos, musiques ou articles de presse et grâce au Bao Pao, un instrument aux cordes laser accessible à tous pour s’essayer à la musique seul ou à plusieurs !Enfin, de nombreux événements gratuits, ateliers d’écriture ou de danse, concerts, conférences et ateliers, jalonneront la durée de l’exposition.• Tous les samedis à 10h & 14h, visites guidées gratuites• Du 8 au 12 octobre de 9h30 à 17h30, journées récréatives autour du Séga et du Maloya• Vendredi 18 octobre de 18h à 19h, conférence "La Réunion entre musiques communautaires et interculturelles" par Alexandrine Dijoux, docteure en Sciences de l’Education• Vendredi 25 octobre de 17h à 20h, balade musicale dans l’exposition suivie du concert d’Ousanousava• Vendredi 8 novembre, cinéma en plein-air• Et bien d’autres encore … programme complet : www.prma-reunion.fr

NP Lu 221 fois





Dans la même rubrique : < > Rugby: La France victorieuse sur le fil face à l'Argentine (23-21) Maylan en tournée à La Réunion : "C’est une énergie dont j’ai besoin"