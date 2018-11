A la Une ... ▶️ Muriel Pénicaud : Des contrats aidés "transformés pour qu'ils aient une meilleure qualité de retour à l'emploi"

La ministre du travail est arrivée à La Réunion ce jeudi matin. Alors que notre île connait un taux de chômage de 23%, avec près de 79.000 chômeurs ( chiffres Insee 2017 ), Murielle Pénicaud s'est rendue cet après-midi à la mission locale de Saint-Paul, à Savannah.



La ministre a assisté à la présentation de la MIO (Mission intercommunale ouest). Un dispositif qui couvre les villes de La Possession, du Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Un territoire qui regroupe 216 759 habitants, soit 24,8% de la population de l'île.



Les enjeux - pour ce territoire qui compte 35 010 demandeurs d'emploi tout public, dont 5 690 demandeurs d'emploi de moins de 26 ans - vont de la conciliation de l'insertion professionnelle des jeunes ayant des faibles niveaux et ceux ayant une qualification de niveau supérieur ou égal à IV, à la gestion de la mobilité, la facilitation de l'accès au logement... face à une démotivation des jeunes. La MIO mène ainsi des actions en matière d'accueil et d'accompagnement des jeunes, mais également en matière de formation et d'emploi.



Des contrats aidés "qualitatifs"



Muriel Pénicaud a par ailleurs eu l'occasion de revenir sur les contrats aidés. "Nous n'avons jamais supprimé les contrats aidés et nous n'avons pas du tout l'intention de les supprimer. Nous les avons transformés pour qu'ils aient une meilleure qualité de retour à l'emploi" , insiste-t-elle. "Le but ce n'est pas de mettre des personnes vulnérables sur des emplois précaires" , ajoute-t-elle, mettant l'accent sur le "qualitatif" .



Une ambition qui passe selon la ministre par l'accompagnement et la formation. "A la fin de l'année, il y aura 11 000 contrats aidés, qui s'appellent maintenant Parcours emploi compétences, à La Réunion. J'ai décidé de maintenir cette enveloppe qui sera à l'identique l'année prochaine" , a-t-elle annoncé.



Juste après, la ministre a repris la direction de Saint-Denis, où elle avait déjà en matinée rencontré les services de l'Etat, pour échanger cette fois avec les acteurs régionaux de l'emploi et les partenaires sociaux, sur le thème du dialogue social territorial.

