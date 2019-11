La grande Une ▶️ Municipales: L'union de la gauche se dessine à St-Denis derrière le duo Annette/Bareigts

Gilbert Annette laisse toujours planer le suspens. À l’occasion d’un grand meeting qui a rassemblé hier soir près de 1000 personnes à la Cité des Arts, ce dernier n’a pas officialisé sa candidature pour les prochaines municipales, s’accordant quelques semaines avant de rendre sa décision. Ce qui est sûr, c’est que la gauche partira presque rassemblée pour ce scrutin. En effet, le ou la candidat(e) de la majorité sortante pourra compter sur le soutien du PCR et d’Europe Écologie-Les Verts, et probablement du PLR et d’autres organismes avec qui les contacts sont déjà "très avancés" assure le maire de Saint-Denis.



Gilbert Annette (maire de St-Denis): "Pour l'instant ce qui nous intéresse, c'est plus le bilan, les grandes lignes du projet et finir nos négociations avec nos partenaires"

Élie Hoarau (président du PCR): "À partir du moment où l'on a un projet partagé sur les exigences sociales et écologiques, c'est stupide de partir séparément (...) Je pense que plus que jamais on doit être unis et rassemblés"

Ericka Bareigts (députée de la 1ère circonscription): "Les Dionysiennes et Dionysiens ont bien compris qu'on était sur la phase du bilan (...) Ce soir il y avait quand même un évènement majeur c'est que nous étions entourés d'Europe Écologie-Les Verts et le PCR. Ce qui fait la force de cette réunion ce soir c'est qu'il y a de la cohérence et chacun se sent à l'aise et heureux d'être là".

