▶️ Municipales: Johan Guillou veut mettre fin à "la guerre des égos" et "changer de livre" à St-Leu

Johan Guillou compte bien créer la surprise à Saint-Leu lors des prochaines municipales. Entouré d'une partie de son équipe, l'actuel président de la ligue de basket, qui a dévoilé cette semaine son programme pour ce scrutin, ne souhaite pas tourner la page mais carrément "changer le livre" des années Robert-Domen à Saint-Leu. "Je ne veux pas faire la même erreur que ceux qui étaient là avant nous, pris dans une guerre d'égo (…) Nous sommes bien avec tout le monde, tous ceux qui souhaitent soutenir notre candidature sont les bienvenus", explique l'ancien gendarme, candidat sans-étiquette pour cette élection.



Développement économique de la commune et notamment des hauts, culture, rénovation et mise en place d'une tenue uniforme dans les écoles de la commune, surveillance de la voie publique et augmentation des moyens de la police municipale, "CCAS 3.0" et plafonnement à 10 euros de la facture d'eau à destinations des retraités… Johan Guillou fait le point sur sa campagne et sur ses principales mesures:



