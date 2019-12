▶️ Mobilisation à St-Pierre: "C'est un combat de société"

À l'appel de l'intersyndicale, ils étaient entre 1 000 et 1 500 manifestants à se rejoindre ce matin à Saint-Pierre pour une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Le défilé est parti peu après 10h de la mairie et va conduire les manifestants jusqu'à la sous-préfecture de la capitale du sud où un sit-in est prévu par l'intersyndicale. Un pique-nique sera organisé ensuite devant la mairie au retour des grévistes où une assemblée générale se tiendra pour décider de la suite du mouvement. Aux alentours de 14h un mouvement de soutien aux personnels du CHU Sud est prévu, avant une assemblée générale du comité de grève au rond-point des Azalées.



Cette mobilisation est "une action unitaire" tient à rappeler le délégué fédéral FO services publics, Lucas Gobalou. "Aujourd'hui on s'est dit avec les organisations syndicales, les gilets jaunes, les retraités, les commissions de grève et les associations, que l'on devait d'être unis ici à Saint-Pierre pour mener le même combat", à savoir le retrait pur et simple du projet de loi, explique le syndicaliste: