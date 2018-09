▶️ Miss India Réunion: Mettre à l'honneur la culture indienne "sous tous ses aspects"

Tout juste créé, le comité officiel Miss India Réunion organise le samedi 8 septembre 2018 au théâtre Vladimir Canter l'élection de sa première Miss. Une élection qui réunira 10 candidates d'origine indienne et qui se fera en présence du président de Miss et Master India France, Balane Djeasilane et de la sublime Narmada Madavane, Miss India France 2016 et 1ère dauphine au concours Miss India Worldwide 2017.



"Notre objectif est de faire découvrir la culture indienne sous tous ses aspects", lance Nadine Ramdharry, présidente du comité officiel Miss India Réunion. Les 10 candidates retenues à cette élection, âgées entre 16 et 25 ans, ont participé à cinq castings sur toute l'île.



La Miss retenue participera à des événements extérieurs de l’île et notamment à l’élection internationale de Miss India.