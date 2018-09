▶️ Michel Fontaine : "C'est l'opposition qui est majoritaire aujourd'hui"

Michel Fontaine était présent ce dimanche soir à Piton Saint-leu. Malgré les divisions qui traversent la droite locale depuis plus d’un an, Didier Robert et lui ont fait le déplacement pour féliciter le nouveau député de La Réunion.



Pour le président de la fédération locale des Républicains,"c'est l'opposition qui est majoritaire aujourd'hui". "Vous envoyez aujourd'hui à l'Assemblée nationale quelqu'un qui saura vous défendre et porter la voix de ceux qui disent non à cette politique gouvernementale", a-t-il commenté. Et d'ajouter : "La Réunion a besoin d'être entendue et écoutée".