A la Une . ▶️ Mgr Aubry joue l'apaisement entre le curé de la Plaine des Palmistes et Marco Boyer ​L’évêque de La Réunion est venu jouer l’apaisement ce mercredi soir devant l’église de la Plaine des Palmistes. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le maire avait tenté de faire fermer l’édifice mais le curé s’y était farouchement opposé.





La semaine dernière, le maire Marco Boyer est revenu à la charge en dévoilant une rapport d'expertise complémentaire venant préciser le risque d'effondrement de la partie située à l’étage. De ce fait, le maire a fait interdire l'accès à l'étage.



Monseigneur Gilbert Aubry est allé à la rencontre des paroissiens qui demeuraient dans l’inquiétude quant au sort réservé à leur lieu de culte. Depuis des mois, les fidèles craignent la démolition de l’église Sainte-Agathe et veulent croire qu'une consolidation de la structure suffirait.



L’évêque a tenu un discours d’apaisement en appuyant l’idée qu’il revenait, devant l'évidence même du risque d’effondrement, au maire de prendre la décision de condamner l'étage de l’église.



"Le ferraillage de la dalle est fragilisé selon un rapport d’expertise. Mais la question (de la solidité) de l’ensemble de l’église sera à traiter plus tard", a temporisé Mgr Aubry ce mercredi soir sur le parvis de l’église. La solidité de l’édifice tout entier reste donc quant à elle soumise au verdict des experts dans les prochains mois.



AVRIL 2019 :

