▶️ Meurtre à la Saline: Le jeune parricide déféré

Samedi, un homme de 26 ans a porté plusieurs coups de couteau à la poitrine de son père, le blessant mortellement. Après avoir fui les lieux du drame, sa petite case en bois sous tôle, insalubre, dans les hauts de la Saline, le jeune homme avait passé une nuit de cavale dans les champs alentour, avant d'être arrêté. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue, et avoué avoir agi sous le coup de la colère.



Il n'était sous l'emprise ni de l'alcool ni de stupéfiants, mais son entourage a évoqué un état psychiatrique problématique. Le jeune meurtrier présumé, sans ressources et ne bénéficiant pas des minima sociaux, est présenté ce matin à un juge d'instruction, qui devrait le mettre en examen pour meurtre sur ascendant, puis le JDL décidera de son éventuel placement en détention provisoire.



"Aujourd’hui il est déboussolé, il prend petit à petit conscience de la gravité de son geste. On a compris lors de ses auditions que finalement ce geste-là intervient après des années de tensions entre son père et lui, sous fond de misère sociale." confie son avocat Me Sébastien Navarro.



Charlotte Molina sur place