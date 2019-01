A la Une .. ▶️ Mathieu Fontaine, du site les-gilets-jaunes.re, les outils numériques au service de la démocratie

A l'initiative du Président de la République, le débat national a débuté ce mardi à travers toute la France. Le Réunionnais Mathieu Fontaine, accompagné de ses acolytes, est en quelque sorte un des précurseurs de ce genre de plateforme participative, bien qu'il ne se considère pas comme tel.



"On n'est pas les premiers à mettre en place ce genre de plateforme", cependant il ajoute que "là où on a fait la différence, c'est que dans ce mouvement gilets jaunes, où il y a eu beaucoup d'initiatives qui allaient un peu dans tous les sens, (...) on a voulu mettre en place cette plateforme qui avait pour vocation de recentrer le débat, les échanges, les discussions, pour avancer".



"Prêt à mettre nos compétences aux personnes qui souhaitent organiser ces débats à La Réunion"



Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de l'impact ou des résultats que pourront avoir ce débat national, Mathieu Fontaine rétorque qu'il n'a "aucune idée de comment la population va prendre cette plateforme-là, car ce sont les ministres qui pilotent le projet, (...) il va falloir faire preuve de transparence de la part du gouvernement", tout en espérant tout de même que ça marche.

Il prévoit, accompagné de ses collègues de l'association Le Clan, de participer à ce débat national en proposant d'accompagner et animer les débats, pour faciliter les échanges sur le terrain. "On est prêts à mettre à disposition nos compétences aux personnes qui souhaitent organiser ces débats à La Réunion, ça peut être les collectivités, les maires, le Président de Région, d'autres associations ou les collectifs gilets jaunes".



Bien qu'il avoue avoir été démarché par des collectifs gilets jaunes métropolitains, qui souhaitaient s'inspirer de leur travail, Mathieu Fontaine ne se considère pas comme un "Civic Tech". En tant qu'informaticien et développeur, il utilise les outils, mais n'a "pas l'impression que l'on fasse partie de cet éco-système de civic tech, mais plus de personnes qui veulent s'engager sur cette voie de démocratie plus participative".



Pour lui, les outils numériques sont de véritables atouts,"cela va être beaucoup plus facile à la fin pour faire une synthèse, de récupérer les données qui ont été envoyées sur une plateforme numérique plutôt que sur des feuilles volantes".





