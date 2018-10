▶️ Mascareignes 2018 (femmes) Hortense Bègue et Fleur Santos Da Silva main dans la main

Hortense Bègue et Fleur Santos Da Silva viennent de remporter la Mascareignes 2018 chez les femmes. Un tracé de 64,6 km.



Elles succèdent à Amandine Ferrato qui avait bouclé la course en 8 heures 56 minutes et 36 secondes. Elle avait fini 9ème au scratch l'an dernier.



La troisième des courses du Grand raid, en termes de distance, avait vu ses coureurs s'élancer du stade de Grand Ilet à Salazie cette nuit à 3H00.



Cette année, les favorites étaient Hortense Bègue, Claire Nedelec, Emma Metro, Fleur Santos Da Silva et Fatima Hibon.



Le palmarès :

2017 Amandine Ferrato

2016 Camille Bruyas

2015 Marion Delage

2014 Claire Nedelec

2013 Pierrette Modeste Perrault

2012 Céline Dodin

2011Maud Combarieu