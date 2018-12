▶️ Maloyab exaspéré par les "makot" à la Plaine des Sables

Outre la problématique des déchets, l'artiste relève aussi régulièrement des dégradations diverses, "par la bêtise et l'ignorance des gens". Notamment "des roches de monticules de formation géologique cassées pour écrire des initiales, des tags, des traces de cheval, quad et VTT en zone hors-piste interdite aux véhicules" .



"Certaines personnes, souvent ignorantes, pensent que la Plaine des Sables est un désert où rien ne pousse ; c'est faux ! Non seulement il y a plein d'espèces végétales et animales, mais la plupart sont endémiques (+ de 90%)", ajoute-t-il. "Ne cassez et ne prélevez rien dans la nature. Un vrai amoureux de la nature la laisse telle quelle" .