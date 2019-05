La grande Une ▶️ Maintien des soins en fin de vie : Les Réunionnais ont fait leur choix L’affaire "Vincent Lambert" est devenue le symbole du débat sur la fin de vie en France. Dans un état végétatif chronique depuis 2008 suite à un terrible accident de voiture, ses proches se déchirent depuis 10 ans autour de la poursuite des soins qui le maintiennent en vie. Pour éviter ce genre de conflit, il est possible de faire connaître ses volontés à l’avance par écrit. S’ils sont peu à avoir fait la démarche, les Réunionnais que nous avons rencontrés savent ce qu’ils veulent et n’ont pas peur d’en parler.

"J’en ai parlé à tout mon entourage. D’abord avec mes parents et mes frères et soeurs, aujourd’hui mes enfants aussi sont au courant : en cas de mort cérébrale, je ne souhaite pas être maintenue en vie artificiellement, je veux qu’on me laisse partir" , nous confie Patricia.

Certaine de sa décision, elle a tenu à ce que son entourage en soit informé afin que son souhait soit respecté. "C’est stressant de penser à sa future mort, mais j’ai préféré en parler" . Une conversation qui n’a pas toujours été simple, notamment avec ses parents, dont la vision sur la question est plus traditionnelle.



Si elle n’a pas hésité à aborder le sujet, Patricia n’a pas souhaité entamer de procédure écrite officielle, également appelée "directives anticipées" .

"Moi je suis un gars qui a tout le temps de l’espoir, donc je voudrais que l’on poursuive mes soins même si j’étais dans cet état", explique Alexandre.



Ce Réunionnais habitant le Canada et en vacances sur l’île n’en a jamais vraiment parlé avec ses proches : "On ne pense pas forcément à ça, on se dit que ça ne nous arrivera pas même si ça peut arriver à tout le monde. C’est aussi un peu angoissant d’envisager un tel futur". Quant aux directives anticipées, Alexandre ne connaissait par leur existence : "C’est une possibilité, à méditer…" indique-t-il.

"Je n’y ai jamais pensé jusqu’à présent, mais je pense que je refuserais de maintenir les soins. Si on prend l’exemple de Vincent Lambert, je pense que c’est de l’acharnement thérapeutique. Je crois qu’à un moment donné il faut laisser partir les gens, même si c’est extrêmement douloureux pour la famille."



Murielle n’a pas peur de la mort. Pour elle ce n’est qu’un passage vers autre chose, c’est pourquoi le sujet n’est pas tabou chez elle : "Mes enfants et mon mari connaissent ma vision sur la question, je pense qu’il ne me maintiendrait pas dans cet état. Mais c’est vrai qu’il faut penser à en parler, avant de ne plus pouvoir le faire" , conclut-elle.





Si Séverine ne connaissait pas les "directives anticipées" pour les soins en fin de vie, elle trouve la procédure positive : "Pour moi, ça permettrait d’enlever un poids pour mes proches" . Habituée à se prémunir, elle envisage peut-être désormais de remplir le formulaire : "Je pense que c’est au malade de décider de son avenir, et avec ce document on peut le faire."





Rédiger des directives anticipées sur sa fin de vie



Toute personne majeure peut faire une déclaration écrite pour exprimer ses souhaits concernant sa fin de vie. Ainsi, dans le cas où la personne ne peut plus exprimer ses souhaits et qu’elle se trouve en fin de vie (affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale), les médecins s’aideront de ce document pour prendre les décisions appropriées.



Ces souhaits doivent impérativement prendre la forme d’un document écrit sur papier libre, daté et signé. Un modèle est téléchargeable sur le



Le document peut apporter des précisions sur différents points : limiter ou arrêter les traitements en cours;

être transféré en réanimation si l'état de santé le requiert;

être mis sous respiration artificielle;

subir une intervention chirurgicale;

être soulagé de ses souffrances même si cela a pour effet de mener au décès.

Les proches et le médecin traitant doivent être informés de l’existence de ces directives anticipées afin qu’elles puissent être retrouvées le moment voulu. Elles peuvent d’ailleurs être directement confiées au médecin traitant qui les conservera dans son dossier constitué à votre nom.



Leur durée est illimitée, mais les directives anticipées peuvent être modifiées à tout moment. Toute personne majeure peut faire une déclaration écrite pour exprimer ses souhaits concernant sa fin de vie. Ainsi, dans le cas où la personne ne peut plus exprimer ses souhaits et qu’elle se trouve en fin de vie (affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale), les médecins s’aideront de ce document pour prendre les décisions appropriées.Ces souhaits doivent impérativement prendre la forme d’un document écrit sur papier libre, daté et signé. Un modèle est téléchargeable sur le site internet du service public Le document peut apporter des précisions sur différents points :Les proches et le médecin traitant doivent être informés de l’existence de ces directives anticipées afin qu’elles puissent être retrouvées le moment voulu. Elles peuvent d’ailleurs être directement confiées au médecin traitant qui les conservera dans son dossier constitué à votre nom.Leur durée est illimitée, mais les directives anticipées peuvent être modifiées à tout moment.

Charlotte Molina Lu 754 fois