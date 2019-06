▶️ Macron juge "inacceptables" les sifflets lors de la Marseillaise avant Turquie - France

Le chef de l’État s’est ému de l’attitude des supporters turcs et il l’a fait savoir à Noël Le Graet, le président de la Fédération française de football, selon l'Elysée.



Samedi soir, en Turquie, en ouverture du match qualificatif pour l'Euro 2020, la Marseillaise a été copieusement sifflée par les supporters du Konya Stadium.



Avant le début de la rencontre, qu’ils ont perdue 2 à 0, les joueurs de l’Équipe de France de football ont en effet vu la Marseillaise être chahutée par les quelque 40.000 personnes présentes dans le stade. Un événement jugé "inacceptable" par Emmanuel Macron qui, selon l’Élysée, "s’en est ému et l’a fait savoir à Noël Le Graet", le président de la Fédération Française de football.



Invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro -LCI, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a déploré l'attitude du public turque. "Il faut que la FIFA (l'UEFA s'agissant d'une compétition européenne, ndlr) prenne ses responsabilités: qu’elle réaffirme très fortement les règles de bonne conduite dans un stade et qu’elle prononce des interdictions de stade. Il est indécent que l’on siffle l’hymne d’un adversaire", a-t-elle affirmé.