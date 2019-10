▶️ Macron à La Réunion : Le cortège de l’intersyndicale se lance dans la rue de Paris

Les manifestants ont répondu présent à l’appel de l’intersyndicale, réunie pour la première fois depuis plusieurs années. Les manifestants sont arrivé au fur et à mesure, les embouteillages sur les routes ayant retardé leur arrivée. Le cortège a démarré sa descente dans la rue de Paris peu après 10H30. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées.



Le cortège s'est arrêté aux alentours de 11H30 au Monument aux mort où une prise de parole des représentants syndicaux a été effectuée.



En fin de matinée, Emmanuel Macron a indiqué être favorable à une rencontre avec l'intersyndicale. Reste à savoir si celle-ci aura lieu.











En plus d’un mouvement de grève, salariés du public et du privé manifestent ce jeudi 24 octobre à l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron à La Réunion. Le rendez-vous a été donné au Jardin de l’Etat à Saint-Denis, avec pour objectif de présenter au chef de l’Etat une plateforme d’actions et de revendications.



Comme annoncé sur les réseaux sociaux, plusieurs gilets jaunes se sont joints au mouvement dans un souci de convergence des luttes.



Charlotte Molina sur place