▶️"Ma vie s'est arrêtée le jour de l'accident, je ne boxerai plus jamais"

Morvan, présent lors de l'audience, se déplace toujours en fauteuil roulant. Invité à s'exprimer par la présidente Mme Rossignol, il explique : "Ma vie s'est arrêtée le jour de l'accident. Ma na une prothèse au coeur, ma famille lé dans la peine, j'étais dans le coma pendant 10 jours. Je ne pourrais plus jamais boxer". Félicia, sa petite amie, était également présente dans la voiture lors de l'accident. "Lui [le conducteur responsable de l'accident ndlr] il a oublié, mais nous on n'a rien oublié. Notre vie s'est arrêtée ce jour là. Tout d'un coup "bam", notre vie a basculé. On espère que justice soit faite aujourd'hui. C'est facile d'oublier, on n'oublie pas. Aujourd'hui sa passion est terminée à cause de quelqu'un qui boit et fume. On n'a pas oublié, la douleur est toujours là."



"Parfois vivre est plus difficile, on traîne en permanence les erreurs des autres"



Le bâtonnier Georges-André Hoarau, représentant la partie civile, pose la question de savoir ce qu'il s'est passé pendant les heures précédant l'accident. Selon lui, le prévenu devrait se souvenir de ce qu'il a fait avant l'accident, s'interrogant sur l'amnésie de Jordan. "C'est une affaire douloureuse, parfois vivre est plus difficile, on traîne en permanence les erreurs des autres. Toute sa conception de vie est partie brutalement. Ce monsieur se moque de nous. Il ne savait pas si c'était le jour ou la nuit. Quand on en a marre de la vie, on se suicide mais on ne suicide pas les autres. Aujourd'hui, c'est une famille totalement détruite. Il faut une grosse force mentale à Morvan pour être là aujourd'hui devant celui qui a brisé sa vie", plaide le bâtonnier devant la cour.



La procureure, Mme Carniello, reconnaît "une souffrance pour tout le monde". "C'est parfois difficile quand on n'a pas voulu commettre un homicide mais qu'on a tout fait pour quand même. C'est frustrant de voir qu'il est incapable de vous dire ce qu'il a fait ce jour là. Être alcoolisé, décuple les risques de tuer les autres, résultat on entre sur la route des Tamarins à contresens. Deux familles ont vu leurs vies basculer à cause d'un comportement criminel. L'expert a établi que la consommation de cannabis au moment des faits était encore dans la période d'altération franche du comportement. Cette nuit là, on a fait un choix et il va falloir en assumer les conséquences", explique t-elle avant de requérir une peine de 4 ans de prison dont 2 ans avec un sursis mise à l'épreuve accompagnée d'un mandat de dépôt.



"On veut le présenter comme un monstre alcoolique et drogué"



Me Stéphanie Iève, avocate de la défense, relève des faits d'une particulière gravité. "Je vais essayer de préserver les parties civiles. On veut le présenter comme un monstre alcoolique et drogué mais ce n'est pas la personne qui est devant vous aujourd'hui. S'il n'y a rien qui lui revient, cette amnésie est plausible vu le choc de l'accident. Il y a aussi des victimes indirectes, sa petite fille de 4 ans. Il souffre véritablement d'avoir causé ce tord aux parties civiles. Il faut une peine qui ait un sens pour qu'il puisse travailler et indemniser les victimes. Je vous demande de revoir la peine avec du sursis mise à l'épreuve", conclut-elle.



