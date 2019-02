▶️ Lutter contre le moustique: "D’abord, soyons propre dans notre cour !"

"L’épidémie progresse. Pour ça, Il y a un remède. C’est toute la population qui doit se mobiliser contre le moustique. Comment ? D’abord, soyons propre dans notre quartier, sur notre balcon, devant notre cour ! Arrêtons de jeter les saletés n’importe où, n’importe comment, les municipalités n’arrivent pas à suivre le rythme pour ramasser.Deuxièmement, je suis venu ce matin parce que je souhaitais que le répulsif qui permet de stériliser en quelque sorte le moustique qui vous a piqué pour aller contaminer d’autres personnes, empêche le moustique de revenir sur d’autres personnes. Et pour ça, je trouve que l’ARS et le préfet ont bien fait les choses, on va, grâce à la mobilisation des médecins généralistes, faire des tests : si vous vous êtes fait piqué, à ce moment-là on vous remettra gratuitement le produit répulsif, de telle sorte que l’on stoppe la maladie."▶️ Dengue: "On pourrait connaître un triplement de cas contaminés par rapport à 2018"