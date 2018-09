▶️ Loto du Patrimoine : 118 000 euros pour le domaine de Maison Rouge à St-Louis

"Malgré le prix, la cause plaisait, le ticket plaisait", Frédéric Vezy, responsable de l’agence Française des Jeux à La Réunion dresse le bilan du Loto du Patrimoine dans notre département. Les jeux de grattage baptisés "Mission patrimoine", à 15 euros l'unité, lancés le 3 septembre 2018, avaient pour objectif de financer la rénovation de bâtiments patrimoniaux en péril.



L'initiative avait été détaillée en mai dernier par Emmanuel Macron et Stéphane Bern, l'animateur chargé par le chef de l'Etat d'une mission sur le patrimoine. Objectif : restaurer ces bâtiments et en redonner l’accès au public.



Si le gros lot, 1,5 million d'euros, a été remporté en métropole, La Réunion a compté quant à elle des gagnants à 500 euros et 1000 euros. Une "première concluante", note Frédéric Vezy. 66 000 livrets de tickets ont été vendus, soit presque 1 million d’euros de mises réalisées.



250 bâtiments étaient sélectionnés au niveau national, dont la Maison Rouge à Saint-Louis pour La Réunion. Avec les mises, le domaine va bénéficier d’un chèque de 118 000 euros, annonce le responsable de la Française des Jeux dans l'île. "C'est rassurant de voir que les gens se sont mobilisés pour une bonne action", s'est félicité Frédéric Vezy.



Ce Loto du Patrimoine devrait être reconduit l'an prochain, un accord de 3 ans ayant été passé avec la Fondation du patrimoine.