A la Une . ▶️ Loi sur l'École de la confiance : La réponse des syndicats à Blanquer Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu au Rectorat de La Réunion afin d'y rencontrer les personnels et les syndicats, vent debout contre la loi École de la confiance.

Jean-Michel Blanquer fait face à une fronde nationale contre sa loi Ecole de la confiance. Les syndicats d'enseignants dénoncent une volonté de privatiser l'Education Nationale et de supprimer massivement des postes d'enseignants, sous couvert de modernisation.



La première inquiétude des syndicats, qui ont décidé de parler d'une seule voix cet après-midi, est la suppression de postes, selon eux inhérente à la réforme de l'Education Nationale. La réforme du bac, notamment, entrainerait des suppressions de postes d'enseignants. Les matières étant choisies par les lycéens sous forme de modules, certains modules, s'ils sont moins demandés, disparaîtront, selon Joel de Palmas, de CGTR Educ'Action. La réforme du bac professionnel inquiète aussi, 1200 postes devraient être supprimés dans les lycées professionnels.



Le projet de loi prévoyait la création d'Établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux, mais le Sénat, suivi par la commission mixte paritaire, a fait capoter ce projet. Les syndicats estiment que la réforme se fait dans la précipitation, et qu'élèves et enseignants feront les frais du manque de concertation. Par exemple, la rentrée se faisant plus tôt sur l'île, les enseignants n'avaient, pour certains, pas les manuels avec les nouveaux programmes.



"Toute cette politique consiste à rationaliser les moyens éducatifs"



Selon la CGTR Educ'Action, la réforme est avant tout un maquillage de suppressions massives de postes. "Toute cette politique consiste à rationaliser les moyens éducatifs, en estimant que le mieux est l’ennemi du bien et qu’il est possible de mener une politique éducative dépourvue d’ambition, sans moyens, mais en contraignant les enseignants à obéir aveuglément à une doctrine pédagogique garante des résultats attendus", affirme de son côté le syndicat SAIPER UDAS.



La réforme est nébuleuse, des vademecum sont distribués aux personnels, mais les enseignants et administratifs ont eu bien des difficultés à appliquer la nouvelle organisation du lycée selon les syndicats. Ces derniers craignent notamment, quant à ce nouveau bac, que seule une élite comprenne la règle du jeu, tandis que les autres seront sacrifiés, et ne pourront choisir leur orientation post-bac, déjà mise à mal avec le Parcoursup : 900 bacheliers n'ont toujours pas leur affectation à La Réunion.



Samuel Irlepenne sur place B.A Lu 176 fois





Dans la même rubrique : < > Quand les nervis du net de Gilbert Annette publient un tract diffamatoire contre Pierrot Dupuy Ivre et jaloux, il frappe son amour caché qui est aussi sa demi-soeur