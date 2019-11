▶️ Les syndicats inquiets sur la "pénurie de compétences dans les blocs opératoires"

La délégation composée des syndicats UNSA-FO-SUD mais aussi de quelques infirmier(e)s de bloc opératoire (IBODE) est restée sur sa faim suite à la rencontre avec la direction de l'ARS. Une rencontre entre les deux parties qui devait donner plus de clarté aux infirmiers sur leurs conditions salariales mais également pour faire reconnaître leur diplôme et leurs qualifications.



"Nous avons eu une réponse d'ARS" nous indique une infirmière de bloc opératoire, qui regrette que l'Agence n'ai pas assez pris en considération les problématiques aussi nationales que locales de la profession. Néanmoins, une rencontre va être organisée par l'ARS avec les différents directeurs d'établissements hospitaliers de l'île, mais aussi les représentants syndicaux ainsi que ceux des IBODE pour mettre en place un groupe de travail pour tenter de trouver une issue favorable aux revendications posées.



"Ce métier (d'infirmier de bloc opératoire, ndlr) devient sensible, en péril" regrette le secrétaire départemental de FO Santé, David Belda, en raison d'"une pénurie de compétences dans les blocs opératoires". "Aujourd'hui, le patient peut-être en danger parce qu'il n'a pas les infirmiers spécialisés pour sa prise en charge", regrette le responsable syndical :