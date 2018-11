La grande Une ▶️ Les revendications présentées à la ministre à la préfecture





Peu avant son arrivée, une cinquantaine de personnes y étaient entrées, devant des gilets jaunes réclamant de la transparence : "On veut savoir qui est reçu !", se sont en effet exclamés les nombreux manifestants venus l'attendre devant les grilles des services de l'Etat, dans une ambiance tendue.



La ministre a tenté de s'exprimer dans le vacarme, en vain, avant d'entrer dans la préfecture. "Je suis là pour essayer d'apaiser les choses, pour que La Réunion puisse retrouver une vie normale", y a-t-elle déclaré en préambule, devant des délégations de collectifs, avant de les laisser s'exprimer.



"Au nom des quartiers", un gilet jaune prend a parole : "Pourquoi lorsque le jeune se met à caillasser, on utilise la répression, je ne pense pas que ce soit la solution. Après, l’alimentation, pour la plupart des créoles, tout en général sur l’île est cher. Donc il faudrait des prix fixés pour nous Réunionnais". (...) "Tout ce que vous allez décider, vous devrez le décider avec le peuple. On ne veut pas que la politique parle pour nous", complète un animateur social des Camélias.



"L’expression citoyenne est importante pour moi", réagit alors Annick Girardin. "C’était le cas avec les Assises des Outre-mer. Peut-être qu’on n'est pas allé assez jusqu’à vous, et vous allez aujourd’hui compléter cette première prise d’information".



Au tour de Samuel Mouen de prendre la parole, pour demander à ce que le gouvernement "prenne des décisions exceptionnelles" pour ce territoire. "Il faudra nous traiter de façon exceptionnelle car nous sommes dans une situation exceptionnelle", déclare-t-il, demandant au nom de son collectif (le Collectif 974), la préférence locale à compétences égales. "Nous souhaitons un moratoire dans la fonction publique. Nous souhaitons également une conférence territoriale pour l’emploi. Nous souhaiterions que votre gouvernement aille au bout de votre logique financière vis-à-vis des collectivités. (…) nous gagnerons à revoir la composition de l’observatoire des prix", a-t-il annoncé parmi la vingtaine de propositions portées à la connaissance de la ministre.



"Je ferai une déclaration"



C'est ensuite une longue liste de revendications qui est présentée à la ministre par une gilet jaune. "Baisse de 50% des prix des produits de première nécessité, passer les plus bas salaires à 1500 euros, supprimer l'octroi de mer (...) démission du président Macron et de votre gouvernement (...), interdiction de l'utilisation du glyphosate, de l'huile de palme", demande-t-elle notamment.



Après quelques protestations d'impatience de l'assemblée, Lubin Budel, psychologue et gilet jaune, s'exprime. "C’est pas parce qu’à La Réunion, il y a des pauvres que les pauvres n’ont pas de cerveau. Il y a un problème, celui de l’alcool. Peu importe ce qu’en pensent certains" (il est chahuté par d'autres manifestants, ndlr).



Des étudiants demandent quant à eux le gel des loyers du CROUS Réunion, une augmentation des bourses de 100 euros à La Réunion et la construction de logements étudiants.



"Quand j’aurai suffisamment écouté, je ferai une déclaration dans laquelle je répondrai à tout ce que vous avez souhaité exprimer", répond la ministre, notant que La Réunion a un statut particulier qui "ne permet pas toujours d’aller plus loin dans la différenciation". "C’est plus qu’un plan Marshall qu’il faut, c'est un projet commun. Mettons des dispositifs en place, créons un projet qui repose sur le collectif, sur le social, qui pense à notre jeunesse. La démographie est une richesse, mais si on ne sait pas la traiter, elle se retourne contre nous".





Soe Hitchon sur place

Lu 5906 fois