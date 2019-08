▶️ Les ralentisseurs existants hors normes, le Tampon installe des coussins berlinois

De nouveaux ralentisseurs font leur entrée sur les routes communales tamponnaises. La municipalité a choisi d’opter dorénavant pour des coussins berlinois afin de faire ralentir les véhicules et sécuriser les abords d’établissements scolaires ou zones accidentogènes.



Les deux premiers coussins berlinois ont été installés ce mercredi dans le chemin Champcourt où des travaux de réfection de chaussée ont été réalisés récemment.



D’une dimension de 2m40 sur 1m80 m et de 1,9 tonne, "ces ralentisseurs, sans couvrir toute la largeur de la chaussée, permettent de réduire la vitesse sans incommoder les transports en commun et camions" .



"Trop hauts, trop larges, les ralentisseurs existants ne sont pas aux normes et ne respectent pas la pente de 7 degrés réglementaire", précise également Sully Latchoumaya, responsable d’atelier et de l’unité préfa à la commune du Tampon. La collectivité a recensé 5 000 ralentisseurs à changer. Les nouveaux sont déjà fabriqués en régie par une équipe de 5 agents communaux. 175 sont actuellement en stock.