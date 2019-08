▶️ Les pèlerins du Volcan

Il ne s'agit pas d'un remake des Pèlerins de Saint-Leu du regretté Louis Jessu. A quelques heures de la traditionnelle messe de l’Assomption à Sainte-Rose, c’est le volcan qui fait l'objet d'un véritable pèlerinage. De nombreux réunionnais et touristes profitent des conditions de visibilité favorables pour admirer l’éruption, sans doute plus saisissante de nuit.



En ce début de week end prolongé (pour certains), l’affluence était notable sur la RN2 route des laves ce mercredi soir. Aucun effort de randonnée n’est en effet demandé pour pouvoir apercevoir la coulée de lave depuis les grandes pentes mais il faut s’armer de patience dans les embouteillages.



Voici quelques images prises vers 20H ce mercredi par un Zinfonaute. Vous êtes témoin d’un événement, comme lui vous pouvez envoyer vos photos via l'application Zinfos974, sur la page FB Zinfos974 ou sur contact@zinfos974.com !



Voici ce qu'il était possible de voir depuis la route ce mercredi soir :