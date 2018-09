A la Une ... ▶️ Les pailles en bambou chassent les pailles en plastique Siroter un cocktail en ne culpabilisant pas, c’est possible chez une poignée de restaurateurs qui proposent des pailles en bambou à leurs clients.

Avec une durée de vie de quelques minutes, une paille de plastique finit la plupart du temps à l’enfouissement ou dans la nature.



C’est pour tenter de briser cet usage peu écologique que Tristan Simille propose depuis avril aux professionnels de la restauration et depuis peu aux particuliers, d’acheter des pailles en bambou. Ils les importe de Thaïlande.



"L’idée est née dans ce restaurant. C’était au mois de janvier dernier où en tant que client on m’a servi un super jus. Problème, explique-t-il, la paille était en plastique". Indéfendable pour Tristan Simille qui venait de mettre la main, quelques jours plus tôt, au ramassage de déchets plastiques sur le bord de mer avec l’association Zéro déchets.



"Le tilt est arrivé à ce moment précis", raconte-t-il. C’est là qu’il a imaginé pouvoir mettre en vente, à La Réunion, une paille en bambou, réutilisable, lavable et qui, en fin de vie, est compostable.



Rien de révolutionnaire non plus. C’est tout simplement des tiges en bambou. "Elles sont coupées, séchées, poncées pour être plus agréables au niveau du toucher buccal", précise-t-il. Vendues dans des magasins bio et écolo, elles ont aussi été sollicitées par 5 magasins et 6 restaurateurs pour le moment.

"Aujourd’hui je me fournis en Thaïlande. C’est un peu loin à mon goût mais c’est en tout cas la meilleure solution car je bosse avec des gens qui travaillent avec du bambou local, donc quand je vends ces pailles-là, j’ai la certitude que c’est un produit 100% naturel, ce qui n’était pas le cas dans d’autres pays", affirme Tristan Simille.



De 15 à 30 réutilisations



Ces pailles trônent désormais sur le comptoir de quelques gérants de restaurants "déjà sensibilisés". C’est le cas du restaurant L’Univert à Trou d’eau.



"Après une discussion avec le gérant de Goodbye Plastic, je me suis rendu compte qu’il fallait vraiment changer cette habitude de consommation. On avait le choix entre la paille plastique qui met 400 ans à se dégrader dans la nature et la paille à base d’amidon de maïs ou de papier mais qui sont du coup une gêne pour la clientèle en termes de toucher. Au départ on avait commencé avec ces pailles-là mais on avait eu un mauvais retour de la clientèle", raconte Olivier Louterbach, gérant du restaurant l’Univert.



"Quant à la paille en bambou, nous la lavons à haute température pour éviter les problèmes de bactéries. On n’a pas assez de recul mais elle peut durer environ 2 mois. Ce qui est pas mal c’est que si les clients veulent acheter une paille, ils peuvent l’acheter sur place. Le côté économique au départ n’y était pas, mais on s’est rendu compte qu’en la vendant, finalement, on arrive à retomber sur nos pieds", ajoute le gérant.



"Côté prix, clairement c’est un investissement pour les restaurateurs, elles coûtent beaucoup plus chères que des pailles en plastique, mais elles sont réutilisables un certain nombre de fois, de l’ordre de 15 à 30 fois dans la restauration", promet son importateur. "Mais il s’agit de restaurateurs engagés donc ils mettent de côté la question du prix - après ils ne sont pas non plus prêts à mettre n’importe quel prix - et ils ont une motivation écologique qui leur permet de dépasser ce frein".



Le gérant de Goodbye Plastic a d’autres idées pour diminuer notre dépendance à certains plastiques, mais les trouvailles méritent quelques mois de réflexion.

