Législative 2018

▶️ Les militants de Poudroux fêtent la victoire devant la mairie de Saint-Leu

Les résultats définitifs ne sont pas encore arrivés (à 19H55) concernant l'Etang-Salé et Saint-Leu mais les militants et sympathisants du candidat Jean-Luc Poudroux prennent les devants en chantant sous les fenêtres de la mairie de Saint-Leu. Un brin de provocation et un rendez-vous déjà donné pour 2020 s'amusent des militants...

Pascal Robert