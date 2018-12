▶️ Les migrants sri-lankais font leur demande d'asile

Les 62 migrants sri-lankais arrivés il y a exactement une semaine touchent au but. Après six jours d’imbroglio judiciaire, ils peuvent finalement faire leur demande d’asile auprès de l'Etat français.



Un bus a été affrété ce matin par les associations pour que certains se rendent dès aujourd'hui au bureau de l’OFPRA. Ce service d’Etat est à même de statuer sur les demandes d'asile et d'apatridie qui lui sont soumises. Depuis 2010, l'OFPRA est placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.



Le groupe, assisté de quatre avocats et d’associations telles la Cimade et la Ligue des droits de l’homme, n’a donc pas tardé. Ils sont dès ce matin devant les locaux de l’OFPRA à Saint-Denis pour y déposer leur demande d’asile.



Il faut dire que la fenêtre de tir est assez contrainte. Après un jour férié hier pour cause de célébration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion, un week end prolongé qui s'annonce avec, de nouveau un jour férié mardi prochain, les possibilités de se rendre dans ce service étaient peu nombreuses. Seules 12 demandes seront déposées aujourd'hui.



Mercredi soir, grâce à la décision des juges de la liberté, ils ont pu obtenir la possibilité de demeurer libres de leurs mouvements sur le sol réunionnais pendant une période de huit jours maximum, le temps de déposer leur demande sur le bureau de l'OFPRA. Jusque-là, ils étaient assignés à résidence, dans deux hôtels de Saint-Denis pour les 46 hommes et dans les locaux de la Police aux frontières à Gillot pour les 7 femmes et 9 enfants réunis.



Le vendredi 14 décembre 2018 vers 11h10, le navire de pêche sri-lankais Wasana 1 était signalé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) à 400 mètres au large de la côte de la commune de Saint-Philippe.