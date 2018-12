La grande Une ▶️ Les migrants Sri Lankais débarquent au Port Ouest sous escorte policière





Leur bateau, le Wasana, ou l'Anosh Putha selon les données affichées sur le trafic maritime en temps réel, a été escorté par la vedette de la gendarmerie maritime jusqu'au port de la Pointe des Galets. Rappelons que le frêle bateau avait été signalé aux alentours de 11h30 au large de Saint-Philippe. A bord, des personnes faisaient des signes, notamment à l'aide du reflet d'un miroir, vers la côte, pour appeler à l'aide.



4000 km séparent le Sri-Lanka de La Réunion



Sur la darse du Port ouest ce vendredi soir, après 8H de mer entre le sud et l'ouest, les forces de l'ordre ont accueilli ces passagers hors du commun en les répartissant un à un, en fonction de leur état de santé, soit vers l'un des deux véhicules de secours et d'assistance aux victimes, soit vers l'un des deux bus affrétés pour les amener en lieu sûr cette nuit. Cette opération de recensement qui avait débuté vers 21H30 sur le quai des entrepôts de chambre froide de la darse Port ouest, s'est terminée vers 22H35. Les bus ont quitté le port encadrés par des véhicules de police.



Ces migrants devraient être prochainement auditionnés par la police aux frontières pour déterminer les raisons et les conditions de ce voyage périlleux sur une embarcation de 13 mètres de long pour 7 mètres de large. Lorsqu'il a franchi l'entrée du Port ouest à 21H12, le Wasana avançait à une faible allure, 5 km/heure selon les données du trafic maritime, ce qui laisse imaginer le nombre de jours qu'il a fallu à l'équipage pour relier les deux îles séparés par 4082 km d'océan.



Selon les données du trafic maritime consultable ce vendredi soir, le port de départ du bateau de pêche n'est pas connu. Mais selon la préfecture, l'origine sri-lankaise du bateau ne faisait pas de doute, sans que l'origine des passagers ne soit toutefois confirmée à cette heure.



