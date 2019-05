Faits-divers

▶️ "Les marins indonésiens ont été forcés de faire la traversée vers La Réunion"

Les avocats des trois marins indonésiens sont déçus. Les trois hommes ont bien été considérés par le tribunal comme des passeurs dans cette histoire. Me Devaguy Mardaye, avocate de l'un d'eux, a quant à elle plaidé le fait qu'ils avaient été piégés et forcés d'effectuer cette traversée, direction l'île de La Réunion. Les avocats évoquent déjà la possibilité de faire appel de ce jugement. Me Devaguy Mardaye et Me Jean-Christophe Molière sont interrogés à la sortie de l'audience du tribunal de Champ fleuri par Régis Labrousse :

