▶️ Les maires du Sud rencontrent Girardin

La parole libérée des citoyens en chasuble jaune a donné lieu ce jeudi matin à un échange à cent à l'heure entre les deux camps, la ministre tentant de répondre aux problèmes de fond tout en promettant des réponses immédiates au fil de son déplacement.



Si le mouvement d'ampleur des Gilets jaunes a clairement manifesté son hostilité quant à la présence des élus dans leurs actions, ces derniers demeurent des interlocuteurs privilégiés pour le gouvernement. C'est à ce titre, en tant que relais des revendications de la base et de leurs propres attentes gouvernementales, que les maires du sud de l'île sont reçus à Pierrefonds.



L'entrevue qui devait commencer à 13H a pris du retard. L'accueil réservé à Saint-Pierre ce matin à la ministre et sa volonté de vouloir répondre autant dans la sous-préfecture que dans la rue où s'étaient amassées des centaines de personnes, a retardé le programme dantesque de la ministre et du délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté.



La délégation doit en effet poursuivre son tour de table dans l'Est cet après-midi.



