▶️ Les lycéens stupéfaits : "On ne pensait pas qu'il était comme ça"

La plupart ont appris la nouvelle ce mardi matin. Un élève de Terminale S du Lycée le Verger, à Sainte-Marie, a tenté de violer et d'assassiner une de ses camarades vendredi dernier. Qu'ils le connaissaient, ou non, tous trouvent ça "choquant", "un peu bizarre", "inconcevable". "C'était une personne, tout le monde la voyait intelligente, qui aidait les autres, pas ce genre de personnes", confie Ali."C'était une personne qui est plutôt intelligente, mais il était assez arrogant, il avait une personnalité et c'était ça qui faisait un peu son défaut, beaucoup de personnes trouvaient qu'il était assez bizarre, par ses attitudes", confie Kévin, un élève de sa classe de Terminale S, qui le connaît depuis le collège.Un autre camarade, Rudy, confie "on pensait pas qu'il était comme ça, depuis la primaire il écrit dans un livre, on avait des doutes un jour qu'il aurait des pensées comme ça".Au tribunal de Champ fleuri, leur camarade vient d'être mis en examen, ce mardi midi, pour la tentative de viol et la tentative d'assassinat sur une lycéenne.