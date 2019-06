A la Une . ▶️ Les incroyables maisons écologiques à construction rapide débarquent à La Réunion [Publireportage] Une villa de 100m2 montée en trois mois, une liberté architecturale sans limites, une réduction maximale des ponts thermiques, une étanchéité à l’air quasi parfaite et une habitation à forte inertie, un rêve ? Le pari fou de M.Jean-Michel Law-Wing-Chin vient de se concrétiser et la première maison au concept révolutionnaire des panneaux de coffrage isolants a pris forme au Brûlé. À découvrir d’urgence les 29 et 30 juin.











Depuis une semaine, l’équipe de Leader Work Consulting, et le groupe SEFIC de Paris s’affairent sur le premier chantier à La Réunion de montage de maison en panneaux de coffrage isolant. Le groupe SEFIC, par son représentant M. Jean-Michel Law-Wing-Chin, porte ce concept constructif dans l’île pour répondre aux besoins des professionnels et particuliers. Ils ont d’ores et déjà réussi leur pari et s’apprêtent à ouvrir d’autres chantiers. Les clients sont séduits par ce procédé révolutionnaire rapide, écologique et économique.



Flexibilité architecturale, rapidité, isolation thermique et phonique haute performance

Les coffrages isolants pré-usinés sur mesure permettent en effet de s’adapter à tous les plans que cela soit pour les ouvertures, les voûtes, les courbes des maisons ou piscines. Outre la flexibilité architecturale, ce procédé offre solidité et isolation thermique et phonique haute performance. Des atouts incontestables pour La Réunion qui permettent de s’adapter au terrain, mais aussi aux contraintes climatiques.

Une température qui peut être diminuée de 7°C à l’intérieur…

Le procédé est simple. Façonnés selon les plans de l’habitation, les panneaux sur mesure arrivent par containers. Une fois la dalle coulée, les panneaux sont agrafés entre eux, avant d’insérer le ferraillage et d’y couler du béton à la manière du banché pour les immeubles classiques, rendant l’habitation antisismique. Les délais de construction sont de faits optimisés (pour une maison de plain-pied, trois mois sont nécessaires pour arriver au stade des murs et du plancher, trois personnes travaillant sur le chantier).



Mais c’est en termes d’écologie que ces maisons vont également se distinguer. L’isolation parfaite permettra des économies d’énergies, jusqu’à 7 degrés à l’intérieur vont pouvoir être gagnés. L’inertie de la maison sera quasi parfaite : une sécurité en cas de cyclone incontestable. Avec ce procédé de construction, les déchets sur le chantier sont réduits de manière drastique et le client participe d’office à un programme de reforestation de la planète. À découvrir…

www.sassefic.eu

