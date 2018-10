La grande Une ▶️ Les images spectaculaires du baleineau qui glisse et s'écrase sur le quai Le remorquage du baleineau mort était sur le point de s'achever ce mardi en début de soirée lorsqu'un dernier couac est venu enrayer la périlleuse manoeuvre de levage.

L'image est spectaculaire et finit par démontrer une fois encore à quel point l'opération de sauvetage du baleineau entamée lundi matin, était des plus compliquées pour les hommes engagés sur cet exercice inédit à La Réunion.



Peu avant 18H30 ce mardi, dans l'enceinte du Port ouest, le corps de la baleine juvénile était sur le point d'être posé à quai lorsque les sangles disposées autour de son imposante carcasse se sont dérobées, provoquant la chute de cette charge de plus de 10 tonnes entre le quai et une partie du bateau.



Entamée en milieu d'après-midi en face de la route du Littoral, le remorquage suivi du levage à bord de cette barge du chantier NRL s'était passé sans accroc.



Mais c'est finalement sur une zone à l'abri des vagues de haute mer que cet incident s'est déroulé. Le corps du baleineau était cette fois-ci pris en charge par une grue mobile plus communément appelée PPM dans le jargon des manutentionnaires.



Après une nouvelle tentative de sanglage vers 19H, le corps du cétacé a pu être déposé sur le quai du port ouest.



MA - LG Lu 317 fois





Dans la même rubrique : < > Ibrahim Patel devrait être déféré devant la justice