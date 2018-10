▶️ Les hospitaliers repoussent la fin des primes surindexées jusqu'à décembre

Les syndicats hospitaliers lèvent le camp. Ils étaient entrés en négociation depuis ce matin au siège du CHU à Saint-Paul.



Ils viennent d'obtenir de la direction du CHU de La Réunion, du GHER et de l'EPSMR, la suspension de la mise en application du décret qui programme l'extinction des primes surindexées. Tous les protagonistes ont décidé que le temps de négociation des parlementaires allait s'ouvrir à partir de maintenant et jusqu'à l'ultimatum de fin décembre.



"Le décret sera sans effet sur le montant de la rémunération des personnels titulaires et stagiaires des établissements publics de santé de La Réunion. Le décret n’aura donc aucune incidence sur la rémunération de ces personnels jusqu’à fin décembre", se sont engagés les directeurs des hôpitaux publics vers 13H.



Les syndicats ont décidé de stopper, d'ici décembre et le travail de lobbying des députés de La Réunion, leur mouvement de grève.



David Belda, secrétaire départemental Force Ouvrière Santé, évoque les avancées de ce jeudi avec Bérénice Alaterre :