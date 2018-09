A la Une . ▶️ Les habitants du TCO contribueront à hauteur de 3 millions d'euros pour les risques d'inondation









"Elle a été calculée sur une programmation pluriannuelle 2018-2030 d'investissements qu'on aurait à faire qui s'élève globalement à 110 millions d'euros", explique Guy Saint-Alme, vice-président du TCO en charge de l'aménagement.



Sur cette période, la collectivité compte investir pas moins de 10 millions d'euros par an pour des projets liés à la GEMAPI. Un montage obtenu grâce aux trois millions d'euros rapportés par la taxe, additionnés aux 7 millions d'euros de subventions venant du FEDER et du



Les deux premiers chantiers financés via cette taxe GEMAPI sont les PAPI (Plan d'action pour la prévention contre les inondations) de l'Hermitage et de la Rivière des Galets.



Les travaux préparatoires du premier, celui de l'Hermitage, d'un coût de 26 millions d'euros d'investissement, vont débuter à la mi-septembre. Le secteur concerné comprend 15 ravines allant de la Ravine Joyeuse au nord à la Ravine Trois-Bassins au sud. Comme expliqué par le TCO, "avec le changement climatique, les inondations risquent de s'accroître avec le temps": "le projet global permet la protection de 4 800 personnes et 1 600 bâtis actuellement exposés au risque d'inondation en crue centennale". Ces travaux s'appuient sur la réalisation d'ouvrages de rétention en amont de l'ex-RN1 avec la création de bassines ou zones de stockage et d'ouvrages de recalibrages et/ou de dérivations de ravines. Les travaux préparatoires, de défrichement, de dévoiement de réseaux préalables et d'installation de chantier seront réalisés à compter de mi-septembre 2018 à 2021.



Côté Hermitage, ces travaux se concentreront aux bas de la descente de la voie cannière et ses accotements et aux accotements à proximité du secteur compris entre le Jardin d'Eden - l'Oeil de Boeuf. Côté Saline-les-Bains, ces travaux concerneront le chemin Bruniquel et ses accotements ainsi que les accotements de la route du Trou d'Eau, le long du parcours sportif. La phase 2 des travaux (rétablissement de la continuité piétonne, mise en place un an avant les travaux d'une lagune pour les espèces protégées ou encore recalibrage de la passerelle chemin CFR sur la Ravine de l'Hermitage) interviendra à partir de 2022. Par ailleurs, "les ouvrages de dérivation prévus au sud de la Saline demandent la réalisation d'une procédure d'expropriation foncière", ajoute le TCO.



Le PAPI de la Rivière des Galets, d'un montant de 12 millions d'euros, a lui déjà débuté. Des travaux de confortement des digues "nécessaires" pour l'intercommunalité afin, dit-elle "d'éviter tout risque de rupture des ouvrages et protéger les enjeux situés en arrière-digue".



Ces deux chantiers sont les premières actions menées par le TCO dans le cadre de sa nouvelle compétence GEMAPI.



