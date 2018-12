La grande Une ▶️ Les gilets jaunes reçus par Cyrille Melchior





Le Département s'était toutefois dit prêt à recevoir le collectif plus tard dans l'après-midi, s'ils parvenaient à s'organiser. C'est donc chose faite.



Vers 15H30, une liste de 24 personnes - issues des différentes communes - a été transmise par les manifestants. Les gilets jaunes sont actuellement reçus par le président du Département et les conseillers départementaux, Rémy Lagourgue et Serge Hoarau.



"J'ai demandé aux élus de travailler et nous avons rédigé un mémorandum", a rappelé Cyrille Melchior qui "félicite" par ailleurs "le bon état d'esprit du travail réalisé" par les gilets jaunes en matière de propositions.



Si le Département n'a pas compétence sur la question du pouvoir d'achat, il indique soutenir le débat sur l'octroi de mer. Deux autres axes ont été abordés, emploi et politique.



Cyrille Melchior s'engage à travailler avec les délégations dès la semaine prochaine



Des représentants du collectif "Tous Unis pour La Réunion - Coordination des gilets jaunes" faisaient également partie des représentants. La délégation a présenté le "livret jaune", document qui regroupe les principales revendications et présenté à la ministre des Outre-mer dimanche par visio-conférence.



Au terme de plus d'une heure d'échanges, Cyrille Melchior a proposé l'organisation de groupes de travail. Il s'est engagé à travailler avec les délégations, dans le champs de compétence de la collectivité, dès la semaine prochaine.



Un document remis par les gilets jaunes pour signifier cet engagement a été signé par le président du Département.











