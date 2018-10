Grand Raid 2018

▶️ Les coureurs accueillis en chanson sur les sentiers

C'est ça aussi le Grand raid made in Reunion. Dans des endroits les plus retirés de l'île, les coureurs sont acclamés sur leur passage. Si l'accueil est plus fourni lorsqu'ils traversent des villages dans les hauts, il n'est pas rare de croiser des fanatiques sur les sentiers. Nous devons ce clin d'oeil "hors compétition" à Cédric Clain pour radio RER, au passage du 5ème au classement de la Diagonale, Germain Grangier.

LG