▶️ Les confidences de Mickaël Guirand, le ténor du Kompa

Ex leader du groupe CARIMI pendant 10 ans, Mickael guirand revient avec sa formation VAYB. Son premier morceau "Lanmou fasil" est sorti le 29 juin 2017 et connaît depuis un franc succès.Le leader vocal était venu en concert à La Réunion avec CARIMI, et revient avec sa nouvelle formation pour notre plus grand plaisir, pour un concert unique à Expo-bat Saint-Paul demain soir. 48 h après son arrivée, il a accepté de faire quelques confidences sur Passions Réunion Découvrez son interview ci-dessous et retrouvez le demain sur la scène d'Expo-Bat entourés d'artistes locaux.